Salerno, torna lo scempio delle discariche nei pressi delle campane del vetro Un malcostume diffuso in tutti i quartieri: da Giovi a Fratte, dal centro alla zona orientale

Puntuale come sempre, si ripresenta uno dei fenomeni più odiosi del degrado urbano. Le campane destinate alla raccolta differenziata del vetro, a Salerno si trasformano in ricettacolo di rifiuti di ogni genere fino a diventare vere e proprie discariche all'aperto.

Gli incivili colpiscono in tutti i quartieri della città: da Giovi a Fratte, dal centro alla zona orientale. Non c'è area di Salerno che non sia interessata da un fenomeno diffuso e purtroppo non nuovo. Per i residenti spesso è una lotta quotidiana per invocare decoro e pulizia.

E nel mirino, infatti, non finiscono solo i "cafoni" dei rifiuti (per usare un termine caro al governatore Vincenzo De Luca) ma anche Salerno Pulita, chiamata ad un controllo e ad una bonifica delle aree interessate dal fenomeno.

Nel frattempo, proprio per evitare il ripetersi di episodi simili, nelle scorse settimane la partecipata del Comune ha annunciato la rimozione delle campane proprio per togliere ogni alibi agli incivili. Anche per il vetro, dunque, è prevista di qui a breve la raccolta porta a porta.