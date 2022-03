Salerno, emergenza Ucraina: 6 quintali di donazioni raccolte Al lavoro la protezione civile

Sono proseguite anche in questa settimana le attività dei volontari della Protezione Civile del Comune di Salerno per l’emergenza Ucraina, con il servizio di raccolta e di stoccaggio delle donazioni. Consegnati 21 colli/cartoni di generi alimentari e beni di prima necessità presso la Struttura Regionale della Protezione Civile che si trova in via Clark. Altri 14 colli/cartoni sono stati consegnati presso il Centro di raccolta di via Cantarella (adiacente area mercatale di Via Piave) attivato dai cittadini ucraini residenti a Salerno.

In totale sono circa 2 i quintali di merce raccolti e consegnati in questi giorni, che si aggiungono ai 4 quintali della settimana scorsa.

Inoltre, è continuata l’attività del personale volontario impiegato presso la sede dell’USCA di Capitolo S.Matteo per le attività di ausilio alle operazioni di esecuzione dei tamponi per i cittadini ucraini arrivati in città.

Il servizio della Protezione Civile proseguirà nei prossimi giorni, fanno sapere dal comune di Salerno.