Degrado e abbandono nel sito dell'antica strada Etrusco-Romana a Salerno L'Accademia Kronos invia una nota a Comune e Soprintendenza: "Ripristinare lo stato dei luoghi"

Rifiuti e scarti di ogni genere, degrado e abbandono nel sito dell'antica strada Etrusco-Romana a Salerno. La denuncia parte da Mario Minoliti, dell'accademia Kronos Salerno, dopo numerose segnalazioni di privati cittadini che evidenziavano lo stato in cui versa da tempo il sito archeologico presente presso l'area dell'Irno Center.

L'Associazione ha quindi disposto un sopralluogo che ha consentito di accertare come i resti dell'antica strada ed i resti dell’acquedotto, venuti alla luce a seguito dei lavori realizzati nel 2016 ed impreziositi da una pittura di dell'artista Pietro Lista, versano oggi in uno stato di abbandono, degrado ed incuria riconducibili alla presenza di rifiuti urbani, lavori di natura edile in corso, rifiuti plastici ed indifferenziati abbandonati sui resti dell'antica strada.

Necessario intervenire. Per questo, "considerata l’importanza di tale reperto", l'Associazione ha provveduto ad inviare una dettagliata nota all'attenzione del Comune e della competente Soprintendenza "al fine di far attivare la rimozione dei rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi".