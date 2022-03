"Asia for Ukraine": due tir di beni di prima necessità partono da Salerno L'iniziativa solidale in ricordo della giovane musicista venuta a mancare a causa di una leucemia

Aiuti e solidarietà: partono da Salerno due tir carichi di beni di prima necessità destinati alla popolazione ucraina. L'iniziativa nel ricordo di Asia Bassi: la giovane musicista salernitana prematuramente scomparsa lo scorso novembre, a soli 22 anni, per una leucemica fulminante. Una manifestazione fortemente voluta da Fabio Bassi, papà della giovane, e che ha coinvolto migliaia di persone.

Questa mattina, a Piazza della Concordia, ha avuto luogo la cerimonia di "consegna" dei beni agli autisti che si receranno in Ucrania. I due tir sono stati "salutati" nel corso di una manifestazione con i talenti del Conservatorio. Tante le persone intervenute che, in onore della giovane salernitana, hanno voluto abbracciare chi sta soffrendo in terra di guerra.

Complessivamente, i beni raccolti, anche grazie ad associazioni, imprenditori, gruppi e privati, sono stati 450 quintali per ciascuno dei due tir. Il loro arrivo è previsto per martedì pomeriggio in Polonia. Da lì partiranno le operazioni di smistamento con diversi furgoni che raggiungeranno poi le varie località in Ucraina.

"Una mattinata emozionante nel nome di Asia - ha dichiarato commosso il signor Bassi - Un momento toccante. Siamo stati felici che la giornata, anche da un punto di vista metereologico, ci ha aiutati. Ma soprattutto siamo compiaciuti del risultato ottenuto. Tutto è stato voluto veramente col cuore. Speriamo che si arrivi ad una pace quanto prima e che finista presto questa grande onda di sofferenza che sta investendo il popolo ucraino. Ringrazio mia figlia che mi ha dato la forza di essere qui presente e di spendere qualche parola per tutta questa gente, che veramente ci ha deliziato con il suo cuore".

Visibilmente emozionata e colpita dalla grande manifestazione di solidarietà anche la presidentessa dell'associazione Italo-ucraina “Kalyna”, Olga Tarasyuk, che dall’inizio del conflitto si è attivata per aiutare e sostenere i suoi connazionali rimasti in patria.: “Abbiamo sempre saputo che l’unione fa la forza, ma in queste settimane ne abbiano avuto la prova. Tutta Salerno si è riunita per aiutare l’Ucraina, e per questo vi ringrazio”.