Salerno: è attraccata la prima nave da crociera della stagione 2022 in città Il sindaco Napoli: “Noi siamo pronti e stiamo lavorando su più fronti”

“È attraccata oggi la prima nave da crociera che inaugura questa bella e intensa stagione crocieristica 2022”. A scriverlo sulla sua pagina Facebook è il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che ha annunciato via social l'approdo della Mein Sheif 6 nel capoluogo. “Sono certo che la nostra città saprà accogliere gli oltre 60mila turisti che sbarcheranno a Salerno, ammirando le nostre bellezze storiche, paesaggistiche e architettoniche.

Sarà una grande occasione anche per il rilancio del commercio salernitano. Noi siamo pronti e come Amministrazione comunale stiamo lavorando su più fronti per una sempre maggiore valorizzazione del nostro territorio” ha concluso la fascia tricolore.