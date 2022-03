La mamma di Simonetta Lamberti agli studenti: "L'amore aiuta, l'odio no" Nella giornata della legalità, la toccante testimonianza in ricordo della piccola uccisa dai clan

Una platea di circa 1100 studenti collegati online, che hanno potuto ascoltare la testimonianza di una donna che ha vissuto sulla propria pelle il dolore provocato dalla crudeltà e dalla spietatezza delle mafie.

Angela Procaccini è la mamma di Simonetta Lamberti, la piccola di appena 11 anni uccisa dalla camorra in un agguato nel quale il mirino era il papà magistrato. Era il mese di maggio del 1982. Nel giorno della legalità, nel corso del quale sono state ricordate tutte le vittime innocenti, la sua testimonianza resa al liceo "Regina Margherita" di Salerno è stata di grande significato.

«Il dolore è un lungo tunnel buio che si deve percorrere da soli. Però c’è luce dall’altra parte. Serve forza, coraggio e speranza per continuare». Ha citato Isabel Allende per spiegare il senso del suo messaggio.

«Il dono dell’amore mi ha aiutato moltissimo ad attraversare quel tunnel di cui parla Allende. Se mi fossi chiusa in me stessa, non ce l’avrei fatta perché l’odio non aiuta. Vi porto la mia testimonianza con la “a” maiscuola, perché è l’unico sentimento che può salvare e donare. E lo faccio nel segno e nel nome della mia bambina che non c’è più».