Un "piano panchine" per il lungomare orientale di Salerno, la proposta di Avella

Un "piano panchine" per il lungomare orientale di Salerno. E' la poposta del consigliere comunale Gennaro Avella, presidente della IV Commissione Consiliare Permanente Sport, Politiche Giovanili ed Innovazione, che porterà all’attenzione di Consiglio e Giunta comunale il problema della mancanza di sedute in ampi tratti di lungomare nei quartieri di Torrione, Pastena, Mercatello. “Esigenza molto avvertita, soprattutto dai residenti”.

Avella spiega: “Partendo dal parco giochi di Torrione, area Forte la Carnale e proseguendo fino al termine del lungomare di Mercatello, si potrebbero installare centinaia di panchine negli ampi spazi liberi. Ciò anche per garantire l’opportuno distanziamento interpersonale, così come impone il buon senso maturato in epoca-pandemia.

Si tratta di un ampi tratto di lungomare cittadino davvero molto frequentato in tutti i periodi dell’anno in particolare da anziani, donne con bambini e da appassionati del jogging. Tratto oggi spoglio di panchine.

Emblematici i casi del tratto di lungomare di Torrione e Pastena. A Torrione, nel tratto da poco ristrutturato, l’intero lato-mare è sprovvisto di sedute, così come i lati corti dei giardini. Inoltre, anche laddove le panchine sono state posizionate, vi è lo spazio per raddoppiarne il numero. A Pastena la situazione è decisamente peggiore: le poche panchine ‘superstiti’ sono molto danneggiate.

Con la primavera, l’approssimarsi dell’estate e con i lavori di ripascimento previsti per l’aumento della spiaggia nel tratto Pastena-foce dell’Irno, quel lungomare acquisterà una nuova centralità".

Il consigliere ha quindi sottolineato: "Ritengo doverosa ed opportuna l’installazione delle centinaia di panchine mancanti e la riparazione di quelle presenti ma rotte. Sono certo che Consiglio, Giunta e Sindaco Vincenzo Napoli convergeranno sulla esigenza di realizzare il ‘piano-panchine’ qui proposto, necessario per riportare ai livelli di sufficienza gli standard qualitativi di questo tratto pubblico di lungomare”, le parole di Avella.