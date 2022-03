Salerno, arcivescovo Bellandi: "Preghiamo Maria per la fine della guerra" "Converta il cuore dei responsabili e illumini i governanti"

L'arcivescovo di Salerno Acerra Andrea Bellandi presiederà la recita del Rosario e la preghiera di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria alle ore 20.00 in piazza Sant’Agostino a Salerno, davanti all'icona di Maria SS. di Costantinopoli, invocando la pace. Bellandi ha poi scritto una lettera rivolta al clero, agli istituti religiosi, e a tutti i fedeli dell’Arcidiocesi.

“Carissimi,

al termine dell’Angelus di domenica scorsa Papa Francesco si è così espresso: « Invito ogni comunità e ogni fedele a unirsi a me venerdì 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione, nel compiere un solenne Atto di consacrazione dell’umanità, specialmente della Russia e dell’Ucraina, al Cuore immacolato di Maria, affinché Lei, la Regina della pace, ottenga al mondo la pace». In questi giorni drammatici, in cui “una crudeltà, disumana e sacrilega” sta portando morte e distruzione tra il popolo ucraino, facciamo nostro l’invito del Santo Padre alla preghiera, chiedendo ad ogni Parrocchia, comunità religiosa, associazione ecclesiale – così come ad ogni singolo credente – di unirsi a questa rete mondiale di preghiera a Maria, perché converta il cuore dei responsabili diretti di questa “guerra ripugnante” e illumini anche i governanti delle altre nazioni, affinché si imbocchi decisamente la via della cessazione del conflitto e l’apertura di un dialogo rispettoso dei diritti di ogni persona alla vita e alla libertà. «La pace – ha detto il Presidente della CEI, card. Bassetti – è un valore che non si può barattare con nulla. Perché la vita umana non si compra e non si uccide! Sogniamo e vogliamo la pace tra tutti i popoli».

Affidiamoci tutti, quindi all’intercessione di Maria, Regina della pace, confidando nella forza disarmata della preghiera che opera miracoli! Oltre ai diversi momenti di preghiera che saranno organizzati dalle diverse realtà diocesane, io stesso presiederò la recita del Rosario e la preghiera di consacrazione venerdì prossimo, alle ore 20.00 in piazza Sant’Agostino a Salerno, davanti all'icona di Maria SS. di Costantinopoli. Ringrazio, fin da ora, le istituzioni cittadine per la collaborazione offerta alla realizzazione tale evento”.