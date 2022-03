Salerno, al via i laboratori collettivi dell'ambito Sociale S5 Sono organizzati dal comune, settore Politiche Sociali

Al via i laboratori collettivi dell'ambito Sociale S5, organizzati dal Comune di Salerno - Settore Politiche Sociali - soggetto capofila dell’Ambito S5 coadiuvato dall’Osservatorio Politiche Sociali dell’Università degli Studi di Salerno.

I laboratori si terranno il 24 e 25 marzo presso il Centro Sociale di Pastena a partire dalle ore 9.00. Il 30 marzo, presso il Salone dei Marmi di Palazzo di Città, alle ore 10.00, si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa del documento di concertazione.



Si tratta dell’attivazione di cinque Tavoli Tematici in cui affrontare, attraverso il dialogo, la concertazione e la programmazione partecipata, le sfide al cambiamento che la pandemia ha rilanciato, e offrire soluzioni concrete e integrate ai bisogni della persone.



L’obiettivo è lavorare in rete per imparare a “Programmare con” più che a “Programmare per”, con l’intento di ri-definire le emergenze e la domanda sociale territoriale e ri-disegnare il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari della nostra comunità locale per i prossimi anni.



Gli incontri coinvolgeranno attivamente i soggetti pubblici e del terzo settore, il volontariato, le rappresentanze sindacali, estendendo la rete alle famiglie e agli stessi beneficiari. A tutti sarà possibile chiedere di partecipare.



I TAVOLI DI CONCERTAZIONE ISTITUITI DALL’AMBITO S5 SONO:



• Tavolo di proposte Responsabilità familiare, prima infanzia, minori e adolescenti

• Tavolo di proposte Terza età ed invecchiamento attivo

• Tavolo di proposte Disabilità, non autosufficienza e autismo

• Tavolo di proposte Contrasto alla povertà e immigrazione

• Tavolo di proposte Giovani e Innovazione sociale.