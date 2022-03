Piano di zona S2: intervento per i senza fissa dimora o le persone in difficoltà L'Ambito è assegnatario di 134mila euro per il servizio di pronto intervento sociale

ll Piano di Zona S2 ha partecipato all'Avviso pubblico n. 1/2021 PrIns – Progetti di Intervento Sociale, del Ministero delle Politiche sociali, rivolto agli Ambiti territoriali a valere sulle risorse REACT-EU - Asse 6 del PON Inclusione 2014-2020 “Interventi di contrasto agli effetti del COVID-19”, per il Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà estrema o marginalità.

L’Ambito S2 è assegnatario di 134.000,00 euro per la preparazione del servizio di Ambito di Pronto intervento sociale.

La finalità primaria del Servizio di Pronto Intervento è quella di assicurare aiuti per il tempo necessario al superamento del momentaneo stato di bisogno e predispone l’invio al Servizio Sociale.

Il Servizio di Pronto Intervento è, altresì, finalizzato a svolgere una funzione di supporto: alle Forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale), per risolvere il problema dell’emergenza sociale che si verifica, per esempio, con minori, adulti, anziani, immigrati, ecc. in condizioni di abbandono o che necessitano di tutela.

Destinatari primari del servizio sono tutti i cittadini senza distinzione d’età presenti sul territorio dell’Ambito S2 che per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, siano sprovviste di mezzi necessari a soddisfare i bisogni primari minimi e che si trovino in condizioni di incapacità o non siano comunque in grado di trovare autonomamente idonea soluzione alle criticità occorse.

Il servizio assicura la fase di primo intervento attraverso la reperibilità di una centrale operativa per le emergenze sociali che disporrà di un numero verde per le ore in cui non sono in servizio operatori sociali. Quindi il servizio sarà attivo prevalentemente nella fase extra-time durante la chiusura del Servizio Sociale Professionale, compresi i giorni prefestivi e festivi e dispone di un numero verde per le emergenze h24.