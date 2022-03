Museo dello Sbarco a Salerno: "Ipotesi trasferimento nel Forte la Carnale" "L'appello sul rischio di chiusura ha generato enorme solidarietà. Qualcosa ha iniziato a muoversi"

"Il nostro appello sul rischio di chiusura del Museo dello Sbarco e Salerno Capitale e sulla possibilità di trasferirlo fuori dalla città di Salerno, amplificato dai media, ha generato una enorme solidarietà e qualcosa ha iniziato a muoversi", è questo l'annuncio che arriva dalla pagina social ufficiale del museo e che fa ben sperare i tanti cittadini che, nei giorni scorsi, dopo l'annincio di una possibile chiusura del sito, sono scesi in prima linea per cercare di salvarlo.

Sul sito change.org era anche stata lanciata una raccolta firme per far trasferire il “Museo dello Sbarco e Salerno Capitale” nel centro storico della città. Nella giornata del 23 marzo, poi, i responsabili del sito sono stati convocati per una audizione ad una riunione congiunta delle commissioni consiliari del Comune di Salerno, Cultura-Turismo e Cultura-Ambiente, presiedute rispettivamente da Arturo lannelli e Pasquale Criscito.

"E' stata ripercorsa la storia del museo e l'importante ruolo culturale e di memoria storica che esso ha per la città di Salerno ed è stata, anche, avanzata l'ipotesi del trasferimento del Museo in una struttura più prestigiosa identificata nel Forte La Carnale - annunciano dalla direzione - All'unanimità le due Commissioni, da noi ringraziate, hanno preso impegni a sostegno del museo e per la sua sopravvivenza e per il suo trasferimento. In attesa che le parole si trasformino in realtà, vi terremo informati di tutti i futuri sviluppi".