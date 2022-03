Manutenzione al viadotto "Cernicchiara": limitazioni in orario notturno sull'A2 In programma interventi di rinforzo dei giunti, impalcati e pulvini. Ecco il piano delle attività

In Campania per consentire gli interventi di manutenzione al viadotto 'Cernicchiara' nel comune di Salerno, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare lungo la A2 'Diramazione Napoli',



L’esecuzione delle attività, che riguarderanno il rinforzo degli impalcati, dei pulvini e dei giunti di dilatazione, sono state programmate in orario notturno allo scopo di limitare i disagi per l’utenza e per lo svolgimento delle lavorazioni in piena sicurezza per le maestranze e la circolazione.



Nel dettaglio:

- a partire dal 25 marzo e fino al 27 marzo 2022, nella fascia oraria compresa tra le ore 22:00 e le ore 06:00 del giorno successivo, sarà in vigore la chiusura della rampa in uscita e in entrata in autostrada dalla carreggiata sud dello svincolo di Salerno Centro (km 2,270) per i mezzi provenienti da Napoli;

-dalle ore 06.00 del 26 marzo alle ore 24:00 del 12 aprile, resterà chiusa solo la rampa di uscita dello svincolo di Salerno, carreggiata sud, direzione porto/Salerno centro.

In direzione nord, (Napoli), le rampe di uscita e di ingresso dello svincolo di Salerno Centro saranno sempre aperte al traffico veicolare per i mezzi leggeri e pensati.

Nelle ore di chiusura, per il traffico (leggero) diretto a sud viene consigliata l'uscita 'Salerno Fratte', mentre per il traffico (pesante) proveniente dalla A3 e diretto al Porto, viene consigliata l'uscita A2 Svincolo S. Mango Piemonte, con immissione in carreggiata nord A2, e uscita Salerno Centro, Viadotto Gatto e Porto. In alternativa, è possibile usufruire dello svincolo 'Angri’, proseguimento sulla SS268 'del Vesuvio' con immissione in A30 CE-SA, A2 uscita Salerno Centro, Viadotto Gatto, Porto.

Per il traffico (leggero) in entrata è consigliata l'entrata 'Salerno Fratte', mentre per quello pesante (inferiore o eguale a 40 T.), per quello proveniente dal Porto è consigliata l'entrata 'Viadotto Gatto' in A2 Direzione Nord, Uscita Cava dei Tirreni (A3) e rientro in A3 direzione sud.



Le modalità di esecuzione degli interventi sono state concordate e condivise in diversi incontri con gli Enti interessati presso la Prefettura di Salerno.