Punita perché a scuola non indossa la mascherina: sit in di protesta al Tasso La studentessa rischia la sospensione, la dirigente: "Abbiamo solo chiesto il rispetto delle regole"

Sit in di protesta degli studenti questa mattina al liceo Torquato Tasso di Salerno dopo che una studentessa rischia la sospensione per non aver indossato la mascherina a scuola. Nell'istituto da lunedì è in corso la settimana dello studente. I ragazzi, che in un primo momento hanno minacciato l'occupazione in segno di solidarietà per la loro compagna, ora hanno deciso di consegnare una lettera alla dirigente, nella quale le chiedono maggiore dialogo, apertura e meno rigidità.

Di tutta risposta la preside Carmela Santarcangelo ci ha tenuto a precisare che: “E' solo stato chiesto il rispetto delle norme. Bisogna far rispettare le regole, siamo ancora in un periodo pericoloso, in emergenza sanitaria ed è questo che vogliamo far capire ai ragazzi, non siamo noi i cattivi, anzi io spesso sono accusata di stare troppo dalla loro parte”.