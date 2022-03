Salerno, Rosario per la Pace in piazza con il vescovo Tanti i salernitani che hanno preso parte al momento di preghiera

Tantissime persone hanno preso parte ieri sera in piazza Sant’Agostino al momento di preghiera per la pace in Ucraina, ognuno con una candela accesa in mano. Il Rosario per la Pace è stato fortemente voluto dall' arcivescovo della?Diocesi di Salerno, Campagna e Acerno Andrea Bellandi che aveva invitato con una lettera nei giorni scorsi tutti i cittadini a partecipare.

Presente anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il primo cittadino di Pellezzano Francesco Morra, in rappresentanza del Presidente della Provincia Michele Strianese. C'erano poi anche i rappresentanti della chiesa ucraina a Salerno, Padre Ivan, della comunità cattolica ortodossa. Una cerimonia sentita con l'invito alla Madonna di Costantinopoli, affinché torni al più presto la pace.