Covid, positivo il sindaco di Scala: "Sto bene, si continua a lavorare da casa" Era in quarantena fiduciaria già da alcuni giorni

Tra i nuovi contagi rilevati in provincia di Salerno c'è anche il sindaco di Scala, Luigi Mansi. Questa mattina il primo cittadino ha comunicato tramite il suo profilo social di aver contratto il Covid-19.

"Stamattina mi sono sottoposto al test antigenico che ha rilevato la mia positività. Come ben sapete, da diversi giorni sono a casa in quarantena fiduciaria, in quanto, inizialmente mia figlia e a seguire mia moglie e mio figlio sono risultati positivi", ha spiegato la fascia tricolore che ha poi subito tranquillizzato la cittadinanza: "Stiamo tutti bene e si continua a lavorare anche da casa", ha scritto.

Secondo l'ultimo bollettino reso noto dall'amministrazione del comune della Divina, aggiornato al 27 marzo, erano 13 i positivi in città.