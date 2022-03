Voglio un Mondo Pulita libera Salerno da altri 654 kg di rifiuti Il resoconto del mese di marzo: sono stati 18 gli interventi di pulizia svolti

Ancora un mese di attività per i ragazzi di Voglio un Mondo Pulito. Il "bottino" di marzo consegna 654 kg di rifiuti raccolti dall'ambiente. Per la maggior parte si tratta di indifferenziato (393,9Kg), ma nel resoconto finale si rilevano anche 72,5kg di plastica, 87,2 kg di vetro, e quasi 80 kg di pneumatici. Tra i rifiuti "moderni" e da combattere anche le tante, troppe, mascherine abbandonate.

Nel corso del mese sono state svolte 18 azioni, tra interventi di pulizia in solitaria, eventi, raccolta cicche e classici cleanUp di gruppo. In totale hanno preso parte alle azioni 36 persone, di cui 11 nuove. Tra le zone maggiormente interessate dall'intervento dei ragazzi la spiaggia di vila Allende, lì dove tutto è iniziato. Non sono mancati cleanUp anche nei luoghi del cuore della città.

Lo scorso 12 marzo, infatti, le "sentinelle dell'ambiente" hanno preso parte all'evento Retake che ha preso vita nel centro storico cittadino, ai Gradoni della Lama.