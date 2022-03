Covid a Salerno: negli uffici della polizia municipale solo su appuntamento Sarà così fino al rientro dell'emergenza

A causa della crescita dei casi di Covid 19 per accedere al Cpmando di Polizia municipale in via ei Gasperi a Salerno sarà necessario prendere appuntamento. Il prvvedimento permarrà fino al rientro dell'emergenza. Per eventuali informazioni contattare il numero: 098663132.

È possibile prenotare un appuntamento ai seguenti numeri:

Ufficio Infortunistica Stradale 089663106

Uffizio Ztl 089663121

Ufficio Rilascio Autorizzazioni 089 663157-25

Ufficio Ricorsi Codice della Strada 089663175-59

Ufficio Sanzioni Accessorie Codice della Strada e Sinistri Accidentali 089663117-49

Ufficio Notifiche per ritiro atti giudiziari 089663199

Ufficio Reati ambientali e decoro urbano - esposti 089663119.