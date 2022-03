Salerno, riapre l'ufficio anagrafe di via Roma Il sindaco: "Fa parte del percorso di innalzamento dei servizi cittadini"

Riapre l’ufficio anagrafe di Via Roma, posizionato proprio sotto i portici di Palazzo di Città. L'amministrazione comunale, dopo l'assunzione di nuovi dipendenti, ha potuto nuovamente rendere attivo e fruibile lo sportello dei servizi demografici. Si potrà accedere liberamente, senza prenotazione, dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.50 e i pomeriggi del martedì e giovedì dalle 16 alle 17.30. Da mesi i cittadini lamentavano disagi anche per gli altri uffici della città in questo momento inattivi. “Rafforzeremo i servizi anagrafici proseguendo nel percorso già avviato per l’innalzamento dei servizi, portando le funzioni nel territorio per migliorare la qualità della vita dei nostri quartieri”, le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.