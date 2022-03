Ucraina: in viaggio i 92 profughi diretti a Salerno Donne e bambini sono stati prima sottoposti a tampone

Sono arrivati nella prima mattinata, davanti al centro di prima accoglienza di Cracovia, i 92 profughi saliti a bordo dei pullman inviati da Salerno grazie all'iniziativa del quotidiano Le Cronache in sinergia con la Fondazione della Comunità Salernitana e il Lions Club Branch Salerno Minerva, attraverso le presidenti Antonia Autuori e Micaela Chechile. Un imprenditore anonimo, proprio attraverso i Lions, ha voluto pagare interamente la quota di uno dei due pullman, si aggiungono le donazioni di tantissime persone, imprenditori e associazioni.

I profughi sono tutte donne e bambini, i volti stanchi, gli occhi impauriti di chi ha visto cose che altri possono solo immaginare. Prima di salire sull'autobus tutti sono stati sottoposti a tampone rapido, compresi gli autisti dei pullman e le due redattrici Monica De Santis ed Erika Noschese, partite da Salerno lunedì in tarda mattinata.

Nella cittadina campana arriveranno solo quelle persone che non hanno alcun contatto sul posto e che saranno aiutate nella sistemazione, accoglienza, e integrazione a scuola dalla Fondazione della Comunità Salernitana, dai Lions Club Branch Salerno Minerva e dal quotidiano Le Cronache. Intanto la raccolta fondi non termina qui: molte delle persone che arriveranno nella città capoluogo non hanno altro che un sacchetto con pochi indumenti, per aiutarli si può donare alla fondazione della Comunità Salernitana, banca del Sud, iban IT25C0335315200000000001033 oppure Lions Club Principessa Sichelgaita IBAN IT72P0100515200000000041459.