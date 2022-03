"Bottiglie di plastica nei sacchetti dell'umido, serve maggiore attenzione" L'appello alla cittadinanza da parte degli operatori di Salerno Pulita

Bottiglie di plastica nelle buste dell'umido, Salerno Pulita chiede maggiore attenzione su come viene effettuata sulla raccolta differenziata. Gli operatori, come testimoniato dalle foto condivise via social, in un bidone carrellato di via Palo, nel giorno della raccolta dell’umido, hanno trovato all'interno dei sacchietti materiali non conformi, tra cui bottiglie di plastica, che "sono state tolte dal bidone e lasciate a terra", fanno sapere dalla municipalizzata.

"Con l’umido si fa il compost, cioè concime per il terreno. Non si può concimare la terra con le bottiglie di plastica. Vi invitiamo alla massima attenzione quando si conferiscono le diverse frazioni dei Rifiuti", l'appello degli operatori alla cittadinanza.