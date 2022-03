"Il Trincerone allagato è il simbolo del fallimento di questa amministrazione" Duro affondo di Fratelli d'Italia: opera costata 10 milioni di euro che fa acqua da tutte le parti

"Non è neanche passato un anno dall’inaugurazione del Trincerone Est e l’opera già appare con qualche problematica: la situazione è indecorosa, contando che l’opera è costata 10 milioni di euro". E' la dura presa di posizione di Fratelli d'Italia Salerno, che sui social ha anche postato foto e video dei disagi registrati in queste ore di pioggia in città.

"Il Trincerone Est, opera inaugurata un anno fa, già necessita di manutenzione: non è possibile che un'opera pubblica costata 10 milioni di euro si presenti già in una condizione di disagio del genere. Come cittadino e contribuente sono davvero sconfortato: vedere le che stanno girando in queste ore, è inaccettabile. Sono pronto a fare una richiesta ed una sollecitazione al comune per una verifica urgente. Purtroppo posso dire che il trincerone è lo specchio della nostra amministrazione: fa acqua da tutte le parti", l'affondo del consigliere comunale di opposizione Mimmo Ventura.