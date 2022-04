Slide door Salerno - New York, prosegue il dialogo tra gli studenti E' stata la volta di un confronto multimediale su nomi e storie dei migranti

Prosegue il dialogo tra Salerno e New York tramite le Slide Door installate nel Quadriportico del Comune di Salerno e nel Museo dell'immigrazione ad Ellis Island New York.

Dopo le iniziative delle scuole dedicate alla pace, è stata la volta di confronto multimediale su nomi e storie dei migranti con Michele Cartusciello a Salerno e Stephen Lean Direttore American Family Immigration History Center di Ellis Island dall'altro lato della Slide Door negli USA.

Michele Cartusciello è fondatore e direttore del Museo del Cognome di Padula (SA). Ha raccolto la sua esperienza in un libro dal titolo: Come si chiamava il nonno di tuo nonno? – Genealogia e storia familiare. Questo libro è una guida per chi si avventura nel mondo della genealogia e che suggerisce, con degli esempi sulla storia della sua famiglia, come procedere soprattutto nel momento di intoppi genealogici.

I partecipanti, tra i quali anche alcuni gruppi di giovani turisti francesi ed inglesi, hanno avuto modo di riflettere sul fenomeno dell'immigrazione che continua a contraddistinguere anche il nostro tempo.

Nel momento in cui in diversi angoli del mondo divampano conflitti o si alzano muri, Salerno aprendo una porta – la Slide Door – rilancia un messaggio universale di Pace e Solidarietà.