Chiudono i centri vaccinali nel Cilento, resteranno aperti solo Agropoli e Vallo Con la fine dello stato di emergenza, l'Asl ha riorganizzato le strutture sanitarie

Con la fine dello stato di emergenza, anche nel Cilento chiudono i centri vaccinali. A sud della provincia di Salerno, i primi a chiudere sono quelli di Acciaroli e Santa Maria di Castellabate. Quest’ultimo ieri ha effettuato le ultime somministrazioni per un totale di oltre 13mila somministrazioni in un anno, mentre ad Acciaroli l’ultimo open day è in programma per giovedì 21 aprile (appuntamento dalle 15 alle 18).

“Con oltre 13.000 vaccinazioni, chiudiamo il Centro Vaccinale di Santa Maria di Castellabate, un anno dopo la sua apertura.

Numeri straordinari e del resto non poteva essere diversamente, considerato lo spessore umano delle persone che ci hanno, a qualsiasi titolo, lavorato.Un grazie alle due Amminstrazioni Comunali che si sono succedute, a tutti i volontari della Protezione Civile, del servizio civile del Comune, all’Associazione Tommy125, all’Aft Castellabate, al personale ASL tutto.

Un anno duro, ma che resterà per sempre dentro ognuno di noi” commenta il responsabile Raffaele Meola.

Resteranno attivi i centri vaccinali di Agropoli e Vallo della Lucania, salvo ulteriori riduzioni previste distretto sanitario e dall’Asl.