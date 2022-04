Aeroporto, la Filt Cgil stoppa le polemiche: «Niente stop, sarà realizzato» Cammarano aveva presentato un'interrogazione alla giunta regionale per il Salerno-Costa d'Amali

«I lavori di ampliamento dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi stanno proseguendo come da cronoprogramma». Lo ha assicurato Gianluca Petrone, responsabile del dipartimento aeroporto della Filt Cgil di Salerno che ha voluto replicare ai timori sollevati da Michele Cammarano, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. L'esponente pentastellato ha, infatti, presentato un'interrogazione alla giunta regionale, chiedendo che la sospensione dei lavori - resasi necessaria per effettuare alcuni interventi di carotaggio - non intacchi il completamento dell'opera. «Noi volevamo sgomberare il campo da queste che sembrerebbero semplicemente sterili polemiche politiche», ha replicato Gianluca Petrone. «Come Filt Cgil siamo presenti tutti i giorni in aeroporto, seguiamo il procedere dei lavori e sappiamo che stanno seguendo il loro cronoprogramma. Ci sono stati dei problemi in merito ad una discarica ma sono stati trovati solo materiali di risulta. I lavori sono proseguiti e sono terminati anche gli scavi riguardanti lo sminamento di due ordigni risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Adesso sono in corso degli scavi per verificare se ci sono reperti archeologici. Ma la situazione è sotto controllo».

La Filt Cgil, nel ricordare l'esistenza di un protocollo d'intesa firmato da Questore e Gesac proprio per contrastare possibili infiltrazioni malavitose, ha assicurato che «saremo sempre presenti sul campo e terremo fede alla promessa di portare a compimento l'opera insieme alla Gesac e alla Regione Campania».