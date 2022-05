Bandiere Blu 2022, la Campania ne porta a casa 18: new entry Ispani Due località perdono l'ambito vessillo in Cilento: sono San Mauro e Sapri

Il mare più pulito ed i servizi migliori: ben 210 Comuni italiani ottengono la Bandiera Blu 2022 e la costa cilentana si conferma fiore all'occhiello della Campania, con 12 vessilli. La regione aggiunge una nuova "perla" alla lunga lista di località premiate: new entry di quest'anno Ispani, piccolo comune in provincia di Salerno. Ma rispetto allo scorso anno perde due vessilli, a San Mauro Cilento e Sapri.

La spiaggia di Capitello di Ispani avrà la bandiera blu insieme ad altre 17 località della costa premiate dalla Fee (Foundation for Environmental Education) per la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

Ad ottenere uno dei riconoscimenti più prestigiosi e ambiti per le coste e i luoghi di balneazione sono stati, in Campania: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri (provincia di Napoli), Positano, Capaccio, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Camerota, Vibonati, Ispani (provincia di Salerno). 18 località in totale, di cui 13 in provincia di Salerno e 12 nel Cilento.

Nel dettaglio, sono 9 i comuni in più premiati a livello nazionale, per un totale di 14 nuovi ingressi in classifica. Mentre 5 comuni non sono stati confermati. Ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici. La Liguria conferma 32 località e si posiziona al primo posto. Seguono con 18 Bandiere la Campania, la Toscana e la Puglia.

Esulta l'amministrazione di Camerota che porta a casa il vessillo per il secondo anno consecutivo. Soddisfatto il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri: "Ancora una volta l’attribuzione della Bandiera Blu è un premio per il nostro lavoro. Perché niente accade per caso. Il nostro mare e le nostre spiagge non sarebbero tali senza la cura costante che riserviamo loro. Il nuovo lungomare, con i due nuovi tratti che andremo prossimamente a inaugurare, è solo una delle azioni che hanno favorito questo riconoscimento".