Estate 2022, tornano nel Cilento i collegamenti via mare con il Metrò La Regione Campania investirà circa 700mila euro

Saranno garantiti anche quest’anno i collegamenti marittimi con il Cilento da Napoli, Salerno, Capri e Costiera amalfitana. La Regione Campania, infatti, ha deciso di finanziare anche quest'anno il servizio di collegamento via mare per un importo di circa 700mila euro. I collegamenti marittimi saranno garantiti per i mesi di luglio e agosto.

Due i lotti a bando, quello dell’area sud parte con una base di gara di quasi 507mila euro. Due saranno le linee: la Salerno - Costa del Cilento da svolgere nelle giornate di sabato e domenica per 18 giorni complessivi e quello sulla rotta Sapri - Capri - Napoli, da effettuarsi per complessivi 44 giorni, dal lunedì al venerdì.

I porti interessati sono Agropoli, San Marco, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Camerota.