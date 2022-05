Salerno, torna la postazione Humanitas al molo Masuccio: attiva 7 giorni su 7 Il presidente Schiavone: “Lo scorso anno ben 600 interventi”

Dal primo giugno torna la postazione di Primo Soccorso Humanitas nel Porto Masuccio Salernitano. Oggi la presentazione, c'erano il presidente dell’Humanitas Roberto Schiavone di Favignana, l'avvocato Elio Spagnuolo in rappresentanza dell’Autorità di Sistema del Mediterraneo Centrale. L’avvocato Spagnuolo, nel portare i saluti del presidente Andrea Annunziata, ha sottolineato l’importanza della collaborazione ultraventennale con l’Humanitas ed in particolare l’importantissima funzione del presidio sanitario attivato presso la struttura portuale per la sicurezza di turisti, diportisti e di quanti quotidianamente lavorano all’interno del Porto Turistico Masuccio Salernitano.

L’iniziativa ha ricevuto anche il plauso della Sezione Navale della Guardia di Finanza.

Il servizio sarà attivo dalle 8.00 alle 20.00 sette giorni su sette fino al 30 settembre 2022. “E' un nostro importante biglietto da visita, qui circolano migliaia di turisti ogni giorno ed è fondamentale soccorrerli in caso di problemi. Lo scorso anno sono stati ben 600 gli interventi” ha precisato il presidente dell' Humanitas Roberto Schiavone.