Spiagge a misura di bambino, la Bandiere Verdi sventolano anche nel Cilento Sono i comuni a sud della provincia ad essere stati premiati

Tornano a sventolare le Bandiere Verdi 2022, il vessillo che indica le spiagge a misura di bambino, una guida per i genitori in cerca di vacanze con tutto quel che serve per i piccoli bagnanti.

Il Cilento, anche quest'anno, riesce ad ottere un buon piazzamento con otto vessilli: la spiaggia di Agropoli sul Lungomare San Marco e a Trentova, quelle di Ascea, di Palinuro, di Marina di Camerota, di Pisciotta, Pollica con Acciaroli e Pioppi, Santa Maria di Castellabate e Sapri.

Le Bandiere Verdi quest’anno sono 153, a sceglierle sono stati 2.860 pediatri italiani e stranieri che hanno collaborato a titolo gratuito allo studio iniziato nel 2008. L’elenco è stato svelato oggi ad Alba Adriatica.

La cerimonia di consegna si svolgerà invece nell’ambito dell’VIII Convegno nazionale delle Bandiere Verdi, che si terrà il 9 luglio a Mazara del Vallo (Trapani) nel Collegio dei Gesuiti. In questa occasione si celebrerà il XV anniversario delle Bandiere Verdi istituite nel 2008, con l’assegnazione di un speciale vessillo commemorativo ai primi 10 Comuni insigniti nel 2008 che sono Cefalù, Iesolo, Lignano, Nicotera, Ostuni, Riccione, Sabaudia, San Benedetto del Tronto, San Teodoro e Viareggio.