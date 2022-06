Volo annullato, pellegrini cilentani bloccati a Medjugorje Il rientro in Italia dovrebbe avvenire nelle prossime ore

Ci sono anche sei pellegrini cilentani tra i sessanta campani rimasti bloccati a Medjugorje per l’improvviso annullamento del volo di ritorno da parte della compagnia area di riferimento. Si tratta di tre pellegrini di Agropoli, uno di Altavilla Silentina, uno di Albanella e uno di Capaccio Paestum, comunità che da tempo seguono don Antonio Razzano organizzatore del pellegrinaggio.

Il gruppo è rimasto, quindi, bloccato in Croazia, dove sono giunti mercoledì scorso con un volo diretto da Napoli. Ieri, poi, l’amara sorpresa, con l’annullamento del volo di ritorno.

«Eravamo all'aeroporto - racconta Carmine Capozzoli, pellegrino di 37 anni di Altavilla Silentina - in attesa che aprisse il gate, ma ad un certo punto ci hanno comunicato che il loro volo di rientro, previsto per le ore dodici era stato cancellato, non sappiamo il perché ma a quanti pare ieri sono stati cancellati molti altri voli. Siamo rimasti in aeroporto per cinque ore, poi l'agenzia di viaggia ci ha trasferito in bus al centro di Spalato e sistemato in un albergo a quattro stelle a loro spese». Bloccati, insieme a loro, anche altri pellegrini campani.

L’inconveniente ha causato non pochi disagi all’intera comitiva, che tuttavia nelle prossime ore potrà fare rientro a casa con un altro volo.