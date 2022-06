Vacanza del sorriso, nel Cilento le famiglie con bambini oncoematologici Le famiglie saranno a sud della provincia di Salerno dal 19 al 25 luglio

Torna nel Cilento la "Vacanza del Sorriso" dedicata alle famiglie con bambini oncoematologici. Dal 19 al 25 giugno prossimo, le famiglie con bambini oncoematologici beneficiari saranno accolti in diversi comuni del territorio cilentano.

La vacanza, organizzata dall'associazione Cilento Verde Blu odv di Montecorice, è resa possibile grazie alla generosità della Comunità del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (operatori turistici, operatoti economici, organizzazioni, istituzioni e tantissimi volontari). In questa occasione, per la sessione di giugno, saranno accolti dai generosi albergatori di Capaccio Paestum, seguiti da quelli di Agropoli, Castellabate, Agnone e Acciaroli, nonchè, da circa duecento amici e sostenitori di Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Vallo della Lucania, Montecorice, Pollica, Trentinara, Serramezzana, e vari paesi del comprensorio della Comunità Montana Alento Monte Stella.

La regata velica, il volo in mongolfiera, le visite ai borghi, ai musei e al sito archeo di Paestum, le visite alle aziende casearie e agricole, i laboratori didattici e ludici, il relax tra bagni in piscina e in mare, la buona cucina, il calore e la premura dei cilentani, renderanno l'esperienza vacanziera piacevole e indimenticabile.

«Tutto pronto per festeggiare l’arrivo delle famiglie beneficiarie con la festa di benvenuto, con cena e animazione, che si svolgerà la sera di lunedì 20 giugno a Capaccio Paestum, presso l’hotel ristorante Cristallo, sostenuta generosamente dalla BCC di Capaccio Paestum Serino, con l'auspicio che si possa rientrare nella piena attività organizzativa annuale con le settimane vacanza ricreative realizzabili anche nelle altre località del Cilento, Vallo di Diano e Alburni» spiega l'organizzatore Giuseppe Damiani.