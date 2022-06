Un rosario contro le offese del Pride: "L'Arcigay si unisca alla preghiera" Ferrentino: "Basta scontri. Nulla contro i Pride. Pronta a scendere in piazza con comunità Lgbtqia+"

Una preghiera per "riparare alle offese contro le immagini sacre al Pride". Raffaella Ferrentino, avvocato, ex vicesindaco di Nocera Superiore e organizzatrice dell'iniziativa che ha creato scalpore prova il dialogo: "Basta scontri. L'Arcigay si unisca in preghiera con noi. Nulla contro i Pride, sì all'amore in ogni sua forma"

Il momento di preghiera, in programma per venerdì nella cappella privata di Santa Filomena in via Taverne, è finito al centro delle polemiche, mosse in primis dal presidente dell'Arcigay di Salerno Francesco Napoli che ha apostrofato l'evento come “retrogrado e violento”. Arriva ora una nuova nota da parte della Ferrentino:

"Una comunità civile non può arrivare ad un simile livello di scontro. Rispetto la libertà di ogni essere umano, ma sono contro gli atti di blasfemia. Atti da cui ha preso le distanze anche l'Arcigay di Cremona. Ecco perché chiedo al presidente Francesco Napoli, capo dell'Arcigay di Salerno, di avviare un confronto sul tema. Personalmente sono pronta a scendere in piazza con lui e tutta la comunità Lgbtqia+, come lo invito ad essere presente a Nocera Superiore al momento di preghiera organizzato da me. Personalmente mi scuso per le parole usate. Ma chiedo di andare avanti nel segno della pace e del rispetto".