Alta Velocità, più fermate nel Cilento per tutta l'estate Il servizio di trasporto su ferro sarà attivo fino all'11 settembre

Ripartono da domani i servizi ferroviari di media-lunga percorrenza sulla tratta Salerno-Sapri e viceversa in continuità con l’Alta Velocità da/per Milano. Da venerdì 24 giugno e fino a domenica 11 settembre, sarà possibile raggiungere in ogni fine settimana le località turistiche del Cilento in maniera più rapida ed agevole grazie al prolungamento da Napoli a Sapri di una coppia di collegamenti Freccia Rossa da/per Milano realizzato in collaborazione con Trenitalia.

Le stazioni ferroviarie interessate sono quelle diAgropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta, Centola – Palinuro – Marina di Camerota.

«Un’iniziativa che si rinnova grazie all’impegno della Giunta della Regione Campania – che ha rinnovato l’accordo con Trenitalia programmando già le risorse necessarie fino al 2025 – e che si inserisce tra le azioni integrate messe in campo, in una visione generale di mobilità a fini turistici, per promuovere e sviluppare le mete turistiche del nostro meraviglioso territorio» commenta il consigliere con delega ai trasporti Luca Cascone.