Vietri, il sindaco De Simone positivo al Covid: "Spero di tornare al più presto" L'annuncio via social: "Il forte disagio è stato ed è alla gola, un po’ di febbre, tosse"

Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni de Simone, positivo al Covid. E' stato lo stesso primo cittadino ad informare la cittadinanza del suo contagio. "Il forte disagio è stato ed è alla gola, un po’ di febbre, tosse", ha scritto via social la fascia tricolore, annunciando che non potrà partecipare ai festeggiamenti in onore del santo patrono San Giovanni Battista.

"Altro disagio è il non poter essere presente in questi giorni di festa per la nostra comunità dopo due anni di fermo. Spero di tornare al più presto, nel frattempo faccio il possibile per il territorio da casa", le parole della fascia tricolore. In tantissimi i cittadini che hanno voluto lasciare al sindaco un messaggio di pronta guarigione.