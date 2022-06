Palinuro: Capitaneria di Porto e Comune incontrano gli operatori balneari I temi trattati: sicurezza in mare, normative e corretta fruizione del pubblico demanio

Si è tenuto questa mattina l’incontro con gli operatori del settore turistico-ricreativo del Comune di Centola promosso dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e dall’ Amministrazione comunale del capoluogo cilentano, da poco insediatasi.

Le due istituzioni, riunite allo stesso tavolo, hanno affrontato ciascuna per i propri ambiti di competenza, gli aspetti legati alla sicurezza della stagione estiva appena iniziata. Soccorso in mare e coordinamento degli eventi, sicurezza delle spiagge di libera fruizione, innovazioni legislative in materia di locazione e noleggio e corretta fruizione del pubblico demanio marittimo, questi i temi trattati nel corso dell’incontro.

Il Tenente di Vascello Amalia Mugavero ha tenuto a sottolineare l’importanza del rispetto delle norme contenute nella vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare ponendo l’accento sugli esiti dei primi controlli effettuati.

Dall’inizio della stagione estiva sono state infatti riscontrate mancanze in ordine alla presenza del bagnino presso la propria postazione, delle previste dotazioni di salvataggio e dunque elevate le relative sanzioni amministrative. Sono aspetti sui quali si continuerà a mantenere alta l’attenzione, ha affermato, congiuntamente alle verifiche circa il rispetto dei titoli concessori ed il ripristino della fruibilità pubblica degli arenili entro i termini previsti.

Con l’occasione, sono stati invitati gli operatori del noleggio ed i diving intervenuti a sensibilizzare gli utenti dei loro servizi al rispetto delle regole di sicurezza previste dalle vigenti normative.

“L’intento odierno è quello di assumere insieme un impegno comune, basato sul rispetto dei ruoli e sulla collaborazione, di fare dunque squadra, certa che solo questa possa essere la vera garanzia di una stagione estiva all’insegna del piacere di godersi questo piccolo angolo di paradiso, ma in sicurezza”.