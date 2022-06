De Maio presidente Asis: "Serve una gestione oculata delle risorse idriche" L'ex assessore del Comune di Salerno eletto dai sindaci: tutela ambiente e reti le mie priorità

"Sono davvero onorato dell’incarico di presidente dell’Asis che mi appresto a svolgere con grande entusiasmo e passione, spirito di servizio e professionalita`. Ringrazio i sindaci che mi hanno eletto a questo incarico di grande responsabilita`. Spendero` le mie migliori energie e tutte le mie competenze per realizzare gli ambiziosi programmi dell’Asis al servizio del territorio provinciale. Rivolgo un saluto affettuoso agli operai ed al tutto il personale tecnico ed amministrativo". Queste le prime parole di Mimmo De Maio, nuova guida della società salernitana.

Il neo presidente ha le idee chiare sulle priorità operative: "Comincio questo nuovo incarico con grande entusiasmo e con la consapevolezza che - lo dimostrano anche le cronache quotidiane - l’oculata gestione delle risorse idriche rappresenti un aspetto essenziale per la qualita` della vita delle nostre comunita` ed un importante fattore competitivo per il sistema delle imprese. Tutela dell’ambiente, manutenzione efficiente delle reti e degli impianti, nuove infrastrutture con il supporto dei fondi Piano nazionale di ripresa e resilienza, campagne educative per promuovere l’utilizzo corretto di un bene primario e vitale, piena sinergia con la Regione Campania impegnata in opere strategiche. C’e` tanto da fare ma con la collaborazione di tutti otterremo grandissimi risultati", conclude De Maio.