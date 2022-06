Lavori di messa in sicurezza su tutto il territorio provinciale Il presidente Strianese: "Non ci fermiamo"

Da Roccapiemonte a Roscigno, da Tramonti a Positano, da Olevano sul Tusciano a Buccino, si lavora intensamente su tutta la Provincia per la messa in sicurezza stradale e la risoluzione di varie problematiche di viabilità.

"A Positano si lavora sulla SP 425 (Positano/Nocelle/Montepertuso), a Roccapiemonte sulla SP 280 (Codola/San Pasquale), a Roscigno per sostituire barriere stradali, a Buccino sulla SP 407 per la messa in sicurezza di un fronte franato, a Tramonti sulla SP 1 (Chiunzi/Ravello) e a Olevano sul Tusciano sulla SP 29.

La Provincia non si ferma. Ringrazio il Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola e tutta l'Amministrazione Provinciale per il lavoro svolto" a dirlo è il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese.