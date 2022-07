Castellabate, mare "accessibile" a tutti con un trimarano L'iniziativa è dell'associazione Tommy 125 di Ogliastro Marina, dedicata a Tommaso Gorga

Una barca per far vivere una bella esperienza ai diversamente abili nel cuore dell’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate. L’iniziativa è dell’associazione Tommy 125 di Ogliastro Marina, dedicata a Tommaso Gorga, il 15enne morto in un drammatico incidente stradale a settembre dello scorso anno.

Le escursioni sono organizzate in collaborazione con “Marina Boat Service” e partono dal porto di San Marco di Castellabate, per poi fare tappa nell’incantevole Punta Licosa e alle Ripe Rosse, prima di rientrare dopo due ore e mezza circa di mare nel porto.

«E’ uno dei tanti progetti che abbiamo messo in piedi nel sociale - spiega Carmine Gorga, papà di Tommaso e tra i fondatori dell’associazione - Il mare è un bene di tutti e come tale deve essere accessibile a tutti. Di qui, l’idea di realizzare con i nostri volontari, durante la stagione estiva, delle escursioni, completamente gratuite».

Nei giorni scorsi, l’associazione ha lanciato anche un’altra iniziativa: con un piccolo contributo di 10€ per l’acquisto di un telo si può aiutare l’associazione a stare sempre più vicino a che ne ha bisogno.