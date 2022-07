Urbanizzazione della baia di Pioppi, nessuna irregolarità per i giudici Sono 11 le persone assolte perché il fatto non sussiste

«Assolti tutti perché il fatto non sussiste». Così, il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, annuncia la fine del processo dinanzi ai giudici del Tribunale di Vallo della Lucania, dopo più di un decennio, sull'urbanizzazione della baia di Pioppi. Sono 11 complessivamente le persone assolte dai giudici vallesi.

«Passando da Pioppi potete vedere dei “mausolei” incompiuti. E' arrivata l’ora di completare nel pieno rispetto delle regole, come fino ad oggi fatto, quell’importante struttura ricettiva a carattere alberghiero che doveva essere! - aggiunge Pisani - La verità è stata più forte degli sproloqui e degli esposti anonimi su inesistenti speculazioni, addebitate prima ad Angelo Vassallo e poi a me, a nulla sono valse 1, 2, 3 perizie tecniche che non si reggevano nemmeno a volerle tenere su con le mollette. Si chiude così il capitolo del torrente mortella che ha visto sequestrato il Centro Velico, un primo albergo, poi una abitazione e poi il residence, penso possa bastare!».

Quindi, il primo cittadino conclude: «Non è più il tempo di chiedersi se è bella o è brutta, ma è ormai il tempo di smetterla di emettere pareri (che costringono alle cose più brutte) e cominciare a collaborare per creare anche nuova bellezza! Vale per tutti Istituzioni e privati! E ora? Consiglierei a molti di chiedere scusa sulla stampa e di persona, in primis all’Ufficio Tecnico Comunale, poi agli imprenditori, poi alla comunità di Pollica! Ovviamente alcuni non lo faranno, ma quelli sono i costruttori abusi delle verità sbagliate!».