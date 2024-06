Elezioni Amministrative, nel Salernitano c’è già un sindaco che festeggia Rieletto Guadagno ad Ottati. Era uno dei 10 comuni con un solo aspirante primo cittadino in corsa

In provincia di Salerno c'è già un sindaco che può festeggiare l'elezione dopo il primo giorno di votazioni. Elio Guadagno, infatti, è stato riconfermato alla guida di Ottati. Nel piccolo comune celentano (meno di 600 abitanti) quella di Guadagno era l'unica lista presentata. All'uscente, dunque, è bastato raggiungere il quorum per stappare la bottiglia di spumante che aveva già in frigo.

Una circostanza che, presto, potrebbe verificarsi anche in altri paesi. Nel Salernitano, infatti, ci sono ben 10 comuni - sui 47 chiamati al voto per le Amministrative- in cui vi è un solo candidato sindaco che, quindi, dovrà "battere" soltanto il quorum per ottenere la fascia tricolore.