Pallanuoto A2. Prova di forza della Rari Nantes Salerno: vittoria alla Scandone Napoli Lions superato con il risultato di 19-6

Continua la striscia vincente della Check-Up Rari Nantes Salerno che, nella 9ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2, travolge i Lions con un perentorio 19-6 alla Piscina "Scandone" di Napoli. Con questo risultato, i giallorossi mettono in cassaforte almeno il secondo posto in classifica al termine della regular season, conquistando così il vantaggio del fattore campo in semifinale playoff.

CRONACA DEL MATCH

Assente Gennaro Parrilli, la Rari ha potuto riabbracciare Gianmaria Siani, finalmente in acqua dopo due mesi di stop per un grave infortunio. Ennesima prova di tenacia e resilienza da parte del giocatore salernitano.

Match senza storia fin dalle prime battute: la superiorità tecnica e atletica della Rari è apparsa netta. La squadra allenata da Christian Presciutti ha dominato tutti e quattro i tempi di gioco, mostrando solidità, intensità e una notevole varietà di soluzioni offensive. Ampio minutaggio per i giovanissimi.

Andrea Fortunato sugli scudi con 4 gol; tripletta per il giovane De Simone; doppiette per Luongo, De Freitas, Privitera e Pica. In rete anche Siani, Sanges e Sifanno.

LE DICHIARAZIONI

Così mister Christian Presciutti analizza la prova dei suoi ragazzi: "Avevo chiesto concentrazione ed attenzione difensiva e così è stato. I ragazzi sono stati bravi ad affrontare questa partita con la giusta mentalità. È stata un'occasione per dare minutaggio importante a tutti in preparazione delle partite importanti che verranno. Menzione particolare a Gianmaria che, dopo oltre due mesi d’assenza per infortunio, oggi è tornato con noi dando un grande contributo"

PROSSIMO INCONTRO

Dopo la sosta pasquale, la Rari tornerà nuovamente alla Scandone per affrontare l’Ischia Marine Club, attualmente quarta forza del campionato. Il match si preannuncia cruciale in chiave playoff. Fischio d’inizio fissato alle ore 15:00.

GLS NAPOLI LIONS-CHECK-UP R.N. SALERNO 6-19

GLS NAPOLI LIONS: F. Altomare, G. Mele, A. Jensen 1, C. Ruocco 2, A. Colturi, M. Barela, F. Sava, M. Sommarida, M. Ronga, S. Santamaria, J. Lanfranco 3, C. Angelone, D'Antonio, A. Azzarecco. All. A. Scotti Galletta

CHECK-UP R.N. SALERNO: A. Milione, M. Luongo 2, A. De Simone 3, C. Sanges 1, R. Agulha De Freitas 2, D. Gallozzi 1, A. Fortunato 4, F. Sifanno 1, G. Siani 1, A. Chianese, A. Privitera 2, D. Pica 2, G. Vassallo, P. Borsellino. All. C. Presciutti

Arbitri: Braghini e Volpini

Note

Parziali: 1-4 2-4 2-4 1-7 Nessun giocatore uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Lions 2/6 + un rigore e Salerno 5/8 + un rigore. Spettatori: 250 circa.