Pallanuoto A2. Circolo Nautico, beffa allo scadere: fa festa la RN Arechi Iannicelli all'ultimo respiro fissa il punteggio sul 12-11

Deve purtroppo ingoiare un boccone amarissimo la Bitdrome Circolo Nautico Salerno. I padroni di casa giocano una grande partita, lottano spalla a spalla con gli avversari senza mai mollare la presa, non concretizzano la palla della possibile vittoria nel finale e subiscono la beffa della sconfitta ad un secondo dal termine. Nell’incontro valevole per la diciannovesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 la Rari Nantes Arechi supera 12-11 i gialloblu grazie alla rete firmata da Pietro Iannicelli ad un secondo dal termine, li distanzia di

sei lunghezze e riduce al lumicino le possibilità di agganciare l’undicesima posizione che vale l’accesso ai playout salvezza.

Il sette in calottina scura lotta con il coltello tra i denti per quattro tempi e nella frazione conclusiva dimostra tutta la sua voglia di uscire

dall’acqua con l’intera posta in palio. L’Arechi prova a scappare con l’uno-due firmato Vuolo-Barberisi, lo scambio Di Somma- Gregorio lascia

inalterate le distanze prima del prepotente ritorno della Bitdrome con il gol di Luongo e la bomba dalla distanza di Antonio Di Somma per il

provvisorio 10-10. La rasoiata mancina di Ragosta riporta avanti i padroni di casa, Francesco Luongo però non ci sta e, in superiorità

numerica, impatta l’11-11 con una conclusione di forza sul palo corto a meno di un minuto e mezzo dal termine.

La conclusione è al cardiopalma, le due squadre puntano al bottino pieno, il Circolo Nautico non trasforma l’occasione del potenziale vantaggio con Della Monica e sul ribaltamento di fronte la Rari Nantes Arechi trova il guizzo decisivo che le consegna un successo di cruciale importanza.

A fine partita Walter Fasano commenta così la prova dei suoi. "Purtroppo mastichiamo amaro. Una partita che abbiamo condotto noi, abbiamo giocato noi. Abbiamo commesso degli errori in fase difensiva su alcune situazioni provate, purtroppo paghiamo caro il minimo errore. Avevamo la palla della vittoria, l’abbiamo sbagliata e poi è andata com’è andata. Questi ragazzi hanno fatto un percorso di crescita importante e questa partita serve per raggiungere quella maturità che oggi manca. Complimenti ai ragazzi. Quando subisci gol ad un secondo dalla fine e poco prima l’hai sbagliato tu c’è poco da dire, sono quegli episodi che girano così".



R.N. ARECHI-POL. C.N. SALERNO 12-11(Parziali: 4-4; 2-1; 1-2; 5-4)

R.N. ARECHI: M. Paone, C. Pagano, A. Giannatsis, P. Iannicelli 1, C. De Sio 1, A. Ragosta 1, L. Albano 2, G. Gregorio 3, V. Santoro 1, M. Vuolo 1, A. Apicella, G. Barberisi 2, F. De Totero, G. Manfredi. All. Iannicelli

POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa 1, U. Piccolo, G. Esposito 1, A. Di Somma 2, M. Malandrino, E. Pignataro, L. Fileno 3, S. Cucciniello, K. Della Monica, A. Roscigno, F. Luongo 4, D. Giarletta, L. Senatore. All. Fasano

Arbitri: Ferrari e Castagnola

Note: Usciti per limite di falli Di Somma (M) e De Sio (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Arechi 4/13 + un rigore e Salerno 3/8 +2

rigori.