Salernitana, col Sassuolo in A saluta Lovato: scatta l'obbligo di riscatto Il difensore diventerà di proprietà dei neroverdi nella prossima stagione

Un risultato importante per il campionato. Mantova-Spezia 2-2 permette al Sassuolo di festeggiare la promozione in serie A. Il pari in rimonta dei lombardi, ora con quattro lunghezze di distacco dalla Salernitana, stoppa la corsa dei liguri e permette al Sassuolo di staccare il biglietto per l’immediato ritorno in massima serie. Un risultato che permette alla Salernitana anche di incassare denaro fresco. In estate, nella formula del trasferimento di Matteo Lovato in neroverde era stata inserito l’obbligo di riscatto per i neroverdi in caso di promozione in serie A. Il costo del cartellino è di quattro milioni di euro. Nemmeno la metà degli 11 milioni di euro che fu la valutazione nell’estate 2022 del difensore nell’asse con l’Atalanta per la cessione di Ederson. Intanto la prima uscita è ufficiale: la Salernitana dice addio a Lovato.