Tartarughe marine, nido anche lungo la spiaggia di Acciaroli Salgono a 12 le nidificazioni in Campana delle Caretta Caretta

I nidi di Caretta Caretta in Campania salgono a 12. L'ultimo è stato verificato dai volontari dell'Enpa e di Legambiente ad Acciaroli,nel comune di Poillica. A segnalarlo è stato un addetto alla pulizia dell'arenile che si è accorto delle tracce lasciate da mamma tartaruga.

Si prepara, dunque, un'altra grande stagione di schiuse. Nel Cilento, gli altri 5 nidi sono a Marina di Camerota. Sempre in provincia di Salerno, ad Eboli, sono due i nidi, mentre a Castel Volturno, nel casertano, ce ne sono 4.

Diversi i curiosi che, questa mattina, si sono avvicinati in spiaggia al nuovo nido per curiosare, mentre i volontari hanno provvedutop a recintarlo per tenerlo protetto.