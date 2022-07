S'incastra con il passeggino in una vecchia pedana, soccorso a Castellabate E' stato un 71enne del posto ad aiutare la signora e a costruire poi una nuova pedana

S'incastra con il passaggino in una vecchia pedana di legno con il figlioletto in bilico lungo il viale Tirreno, nella frazione Lago, a Castellabate. Ma la scena non è passata inosservata agli occhi del 71enne Luigi Mileo, maestro d'ascia e titolare di uno storico cantiere della zona, che, senza pensarci due volte, è corso in aiuto della donna, evitando che il piccolo potesse cadere rovinosamente a terra.

Ma la bella storia non finisce qui. Il 71enne, infatti, dopo aver soccorso la turista e il suo figlioletto, decide di realizzare a proprie spese una nuova pedana. Quindi, rientra in cantiere, costruisce la nuova pedana in legno e provvede ad installarla, sostituendo la vecchia pedana.

Un vero e proprio esempio di grande senso civico quello del 71enne cilentano che, scosso dall'episodio, ha deciso di fare qualcosa per la sua comunità, donando una nuova pedana, con l'auspicio che possa contribuire ad evitare situazioni spiacevoli come quella di ieri.