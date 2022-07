Vietri sul Mare piange Francesca, morta a 36 anni Era vice coordinatrice/responsabile presso l'Informagiovani, il cordoglio del sindaco

Vietri sul Mare a lutto per la prematura scomparsa di una sua concittadina di soli 36 anni, strappata alla vita da una grave malattia.

“Notizie che lasciano tanto dolore per chi ti ha conosciuta. Ciao Francesca, a nome di Vietri e dei vietresi” scrive il sindaco Giovanni De Simone. Francesca Senatore era vice coordinatrice/ responsabile presso l'Informagiovani. "Sempre in prima linea a combattere, sarai ricordata per sempre per la tua capacità di non arrenderti mai. Un esempio per tutti quanti noi. Guardaci e prega per noi insieme alla tua cara e tanto devota Nostra Signora Maria delle Grazie", il messaggio sui social il Comitato Civico Dragonea.