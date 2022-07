Salerno, il self service del distributore parla in napoletano Tanta curiosità tra i cittadini

Il self service della stazione di carburante dell'Eni del quartiere di Mercatello a Salerno parla in dialetto napoletano. Grande sorpresa tra i clienti quando mettono in funzione il macchinario per fare benzina da soli. Operazione di marketing di successo che coinvolge i distributori di tutta Italia. A Salerno moltissime le condivisioni sui social e sono in tanti a provare il nuovo servizio. Dopotutto ci si sente un po' più a casa e si dimentica forse per attimo il caro benzina che tanto assilla i consumatori.