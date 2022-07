Sarno lotta per l'ospedale, incontro in prefettura per scongiurare la chiusura Individuate alcune azioni per ovviare alla mancanza di personale

Si è tenuto questa mattina l'incontro in prefettura a Salerno, richiesto dalle parlamentari Luisa Angrisani e Virginia Villani di concerto con il Comitato Insieme per la Salute, l'amministrazione comunale ed i consiglieri comunali, per discutere delle problematiche legate al rischio chiusura dell'ospedale di Sarno per carenza di organico.

Un incontro per cercare soluzioni. Al tavolo con il Prefetto di Salerno Francesco Russo erano presenti il Sindaco Giuseppe Canfora e l'Assessore Eutilia Viscardi per il Comune di Sarno, l'Onorevole Virginia Villani, la Senatrice Luisa Angrisani, il Direttore Sanitario Rocco Calabrese, delegato dal Direttore Generale.

Dall'amministrazione hanno fatto sapere che sono state individuate alcune azioni per ovviare alla mancanza di personale, soprattutto in Pronto Soccorso ed in Ortopedia.

"Abbiamo ricevuto da parte del sindaco e anche da parte di alcuni parlamentari locali delle richieste pressanti per un incontro. È stato quindi organizzato in modo tale da verificare qual è la situazione e cercare di trovare insieme delle soluzioni. Il momento è particolarmente complicato, il Covid ha “intossicato” tutto il sistema della sanità. La nostra sanità ha reagito bene, ma ci sono diverse difficoltà che stanno venendo fuori. Cercheremo di capire, insieme anche all’Asl, che tipo di soluzioni è possibile mettere in campo per venire incontro quelle che sono le preoccupazioni espresse dal territorio", ha spiegato il Prefetto Russo.

"Il direttore Rocco Calabrese ha comunicato che il primo agosto prenderà servizio un medico in Pronto Soccorso, mentre al Reparto di Ortopedia sono stati destinati 2 specializzati e due specializzandi, di cui uno ha già accettato. Restano in campo tutte le proposte avanzate con l'atto deliberativo approvato dal Consiglio Comunale. Con un avviso di mobilità d'urgenza verrà disposta la collocazione di un medico in Pronto Soccorso, per un totale di 2 medici.

È stato deciso, considerato che il concorso espletato non ha coperto tutti i posti disponibili, di richiedere la predisposizione di un Avviso Pubblico per incarichi a tempo determinato e la nuova emanazione di un Concorso Pubblico che superi i formalismi che hanno caratterizzato la procedura espletata. Una ipotesi ulteriore è quella di trasferire la guardia medica presso il presidio ospedaliero per i codici bianchi e verdi.

Tutti hanno convenuto sull'importanza del miglioramento dei servizi dell'ospedale di Sarno che serve un'utenza vasta e la cui importanza non è mai stata messa in discussione", spiegano dall'amministrazione.

Domani sono previsti altri due incontri presso la Commissione Sanità e la Commissione Trasparenza della Regione Campania.