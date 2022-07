Musica e ricordo, tutto pronto per il festival "Una voce per Melissa" L'evento, dedicato alla giovane studentessa di San Mango Piemonte, coinvolgerà 25 giovani artisti

Quel sorriso mai dimenticato che rivivrà in un festival che porta il suo nome. E’ ormai tutto pronto per l’inizio del contest canoro “Una voce per Melissa” che si svolgerà in tre serate dal 29 al 31 luglio a San Mago Piemonte. Un festival dedicato a Melissa La Rocca, la giovanissima studentessa del "Genovesi-Da Vinci" di Salerno, prematuramente scomparsa durante una lezione a scuola il 7 ottobre del 2019, ad appena 16 anni.

La prima edizione di una kermesse che vuole dare la possibilità a tanti giovani artisti del territorio di emergere e farsi notare. L’evento coinvolgerà 25 ragazzi: 19 si esibiranno con delle cover, altri 6 con degli inediti. Al vincitore verrà offerto il premio da un'etichetta discografica: un contratto discografico dal valore mille euro per distribuzione su tutti gli store digitali e promozione di un singolo per l'artista vincitore del festival. Il contest sarà l’occasione per ricordare anche altri ragazzi prematuramente scomparsi. Saranno infatti assegnati altri tre trofei intitolati ad Asia Bassi, Eleonora Volpe, Ilaria Bove e Nicholas Galluzzo che la giuria assegnerà ad altrettanti concorrenti. I premi sono stati realizzati dagli alunni del Liceo Artistico Sabatini Menna di Salerno.

Si tratta solo dell'ultima delle iniziative messe in campo dall’associazione benefica nata in ricordo della studentessa che, dal primo momento, si è impegnata a mantenere vivo il ricordo di Melissa promuovendo e dando luogo ad attività ludiche, benefiche, sociali e sportive, favorendo l'aggregazione.

“Con la musica riusciamo a ricordare in un bel modo Melissa. A questo festival si sono iscritti diversi ragazzi che, sicuramente, con le loro voci e le loro canzoni faranno sì che il suo ricordo resti vivo”, ha dichiarato il padre di Melissa, Vinicio La Rocca presidente dell’associazione ed organizzatore della kermesse.

“La cosa più bella e particolare di questo festival non è solo quella di ricordare Melissa e tanti altri ragazzi scomparsi prematuramente, ma soprattutto quella di dare la possibilità ai giovani di inseguire un sogno, di rincorrere la passione per il canto”, così Rossella Grazioso, presentatrice del festival.

Sarà questo uno dei modi migliori per ricordare Melissa La Rocca che amava la vita, lo sport e soprattutto la musica. “Siamo molto emozionati non vediamo l’ora di iniziare. E’ un evento che era già stato organizzato prima della pandemia, poi ci siamo poi dovuti fermare per ovvi motivi. Ora riprendiamo dopo due anni di stop: ci sarà tanta emotività, ma anche tanta adrenalina e allegria. San Mango ha, inoltre, una grande tradizione a livello di festival e chissà che, anche grazie a questo festival, la città possa diventare in futuro una vera e propria cittadella della canzone per i giovani”, la chiosa di Benny Ronca, prensentatore della kermesse.