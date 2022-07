Mediterraneo da Remare, la campagna nazionale fa tappa nel Cilento L'iniziativa di carattere nazionale è giunta alla sua 12esima edizione

Promuovere un turismo sostenibile e responsabile, disincentivando l’uso di natanti a motore a favore di quelli ecologici e contrastando l’inquinamento degli specchi d’acqua. E’ questo l’obiettivo della campagna itinerante “Mediterraneo da remare”, promossa dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con Marevivo e con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto che ha fatto tappa stamattina a Castellabate per la 12esima edizione. Ideatore l’ex ministro dell’Ambiente e oggi presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio.

«In giro per l’Italia per difendere la cultura del mare - spiega l’ex ministro dell’Ambiente - Andare a remi fa bene all’ambiente e alla salute con il coinvolgimento delle Istituzioni, delle associazioni, di tutti i cittadini per tutelare il mare e promuovere un turismo sostenibile».

«La valorizzazione e promozione del nostro patrimonio naturalistico e dell’Area Marina protetta avviene anche grazie a queste manifestazioni sportive che ne esaltano maggiormente la bellezza» aggiunge il sindaco Marco Rizzo presente all’iniziativa, svoltasi al Trezene Village, insieme all’assessore all’Ambiente, Nicoletta Guariglia, e i consigliere Dalila Russo e Clemente Migliorino.

Alla presentazione della campagna estiva nel Cilento sono intervenuti anche Attilio Maria Daconto (capo del Compartimento Marittimo di Salerno e comandante del Porto di Salerno), Marco Mansueto (Scuola Regionale dello Sport, CONI Campania), Giovanni Pisciottano (direttore sportivo, Circolo Nautico Punta Tresino), Carlo Montone (amministratore Trezene Village) e il dottor Antonio Grilletto.

L'evento è stato organizzato dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con CONI - Scuola dello Sport Campania e A.S.C. (Attività Sportive Confederate) Comitato Regionale Campania, Comune di Castellabate, Circolo Nautico Punta Tresino, Trezene Village, Circolo Sportivo Kalimera, Gli Amici del Mare e Castellabate a Vela.