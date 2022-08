Ospedale di Sarno, prende servizio nuovo penumologo: "In arrivo nuovi medici" Villani: "Ma aspettiamo ancora risposte dal presidente De Luca"

“Come già avevo annunciato lo scorso 20 giugno, finalmente oggi prende servizio presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Sarno, un nuovo medico pneumologo, per incrementare, anche se di poco, l'organico del presidio Martiri del Villa Malta. In seguito alle mie numerose sollecitazioni all'Asl di Salerno e come mi avevano preannunciato il direttore sanitario Ferdinando Primiano e il capo dipartimento, dr Sanseverino, dal 16 agosto dovrebbero arrivare due medici in ortopedia. Per quanto riguarda invece il reparto di Ginecologia, è arrivata anche la buona notizia del trasferimento di due nuovi medici stabilizzati. Si tratta di primi, timidi, risultati alla vigilia dell’avvio dei concorsi che mi auguro possano garantire nuova linfa all'ospedale di Sarno, così da scongiurarne la chiusura e garantire il diritto alla salute dei cittadini del comprensorio”: a dirlo è la Deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani, da anni in prima linea nella battaglia per il potenziamento del presidio ospedaliero, di concerto con il Comitato Insieme per la Salute e i cittadini del territorio.



“Questa prima immissione in ruolo nel Pronto Soccorso, si affianca a quelle che arriveranno - si spera a stretto giro – a seguito del concorso indetto dall'ASL Salerno per le assunzioni dei medici dell'emergenza urgenza e si accompagna all'arrivo di due medici del reparto ostetricia e ginecologia, già annunciati lo scorso 14 giugno. Grazie all'intensa attività che ho portato avanti in questi anni interloquendo con ASL, Regione e direzioni sanitarie, la procedura di espletamento dei concorsi sta divenendo celere, con un percorso “privilegiato” per Sarno vista la sua condizione. Dunque, per il nostro ospedale si profilano soluzioni strutturali e non interventi tampone, nonostante il silenzio del presidente della Regione a cui ho scritto più volte per chiedere un incontro, così come siamo in attesa della convocazione della V Commissione regionale! Finora, seppure le immissioni previste sono modeste rispetto al fabbisogno, siamo finalmente pronti a raccogliere i frutti di tanto lavoro! Proprio come auspicato anche dal Prefetto di Salerno, dr. Francesco Russo è opportuno valutare anche l'avvio di procedure straordinarie per il potenziamento del nostro presidio, il cui personale è ridotto notevolmente. Intanto la battaglia con il Comitato e i cittadini continua a fronte del silenzio assordante della Regione Campania che ha abbandonato il nostro ospedale e che non ha messo in campo finora, nessuna soluzione utile all'arrivo di personale e alla salvaguardia dei LEA nel territorio dell'Agro Nocerino Sarnese” conclude la Deputata M5S Virginia Villani.